На Одещині з банкомату викрали 700 тис. грн.

У місті Ізмаїл Одеської області невідомі зловмисники викрали з банкомату 700 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, за попередніми даними, крадіжка сталася вночі вівторка, 28 січня.

Банкомат «Укрексімбанку» розташований в приміщенні перукарні торгового центру міста. Невідомі розкрили двері перукарні, зачиненій навісним замком.

Як пояснили в управлінні, перукарня не обладнана ні сигналізацією, ні камерами відеоспостереження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).