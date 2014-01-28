На Одещині з банкомату викрали 700 тис. грн.
21:08, 28 січня 2014Кримінал
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У місті Ізмаїл Одеської області невідомі зловмисники викрали з банкомату 700 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, за попередніми даними, крадіжка сталася вночі вівторка, 28 січня.
Банкомат «Укрексімбанку» розташований в приміщенні перукарні торгового центру міста. Невідомі розкрили двері перукарні, зачиненій навісним замком.
Як пояснили в управлінні, перукарня не обладнана ні сигналізацією, ні камерами відеоспостереження.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
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