Міліція допитує водія сумської «маршрутки»

Сумська міліція допитує 28-річного водія «маршрутки», яка потрапила у ДТП на залізничному маршруті. Під час трагедії 12 загинуло, а ще 5 отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю УМВС у Сумській області.

«28-річний водій маршрутного таксі наразі дає пояснення слідчим. Попередньо встановлено, що на регульованому залізничному переїзді, рухаючись на заборонений «червоний» знак світлофора, він не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з пасажирським потягом», – сказано в повідомленні.

На момент зіткнення в салоні маршрутки знаходилось 17 пасажирів. З них 12 загинуло, а ще 5 отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі міліція встановлює дані загиблих та травмованих осіб. На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з начальником УМВС області.