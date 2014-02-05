У Миколаєві чоловік через жарт вбив дружину

В одній з квартир в Ленінському районі м. Миколаєва виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Згідно до висновку експерта жінка померла внаслідок механічної асфіксії (удушення). За підозрою у вчиненні даного злочину співробітники міліції затримали 37-річного колишнього чоловіка загиблої.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні трагедії колишнє подружжя розпивало спиртні напої у квартирі жінки. Добряче захмелілий чоловік почав цікавитися подробицями особистого життя дружини й запитав, чи часом не вагітна вона. Жінка жартома підтвердила його слова, навіть не здогадуючись, до яких трагічних наслідків це призведе.

Слова колишньої настільки розлютили чоловіка, що він схопив її за горло та почав душити, а потім жбурнув на підлогу. Після чого пішов спати, навіть не поцікавившись тим, як почуває себе жінка. Вранці тіло загиблої побачила матір чоловіка, яка навідалася до них, у гості.

Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.