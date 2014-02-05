На Буковині чоловік вбив десятимісячну дитину

В одному з сіл Кельменецького району Чернівецької області чоловік убив немовля, тіло викинув на смітник.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до райвідділу міліції звернулася 27-річна жінка і повідомила про зникнення її сина.

У результаті проведення всіх необхідних оперативно-розшукових заходів за підозрою у вбивстві дитини правоохоронці затримали 27-річного співмешканця заявниці.

Попередньо встановлено, що чоловік наніс хлопчику декілька ударів по голові, які і стали причиною смерті дитини. Після цього він викинув тіло дитини на сміттєзвалище неподалік села, там його і виявили правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваний знаходиться під вартою.

Слідство триває.