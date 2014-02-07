Захарченко розповів, що відбувалося на Майдані в ніч на 30 листопада

У ніч на 30 листопада правоохоронці не застосували б силу проти мітингувальників, якщо б не проявили себе хлопці з радикально налаштованого крила Майдану.

Про це в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні» розповів в.о. міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко.

«29-го числа студенти заявили, що припиняють протестні акції. Ближче до півночі всі почали розходиться. Залишалося близько 500 людей, але це були вже інші особи – представники так званого "Правого сектора". Ця радикальна група з'явилася не 19 січня, як багато хто думає, а проявила себе в перші ж дні протистояння. Як і "Спільна справа", "Патріот України", частина ультрас - футбольних фанів. Вони виникли не просто так, вони були завжди. Коли нам кажуть, що постраждали неповнолітні, ми цього не заперечуємо. Просто потрібно розуміти, в яких організаціях складалися ці діти. Пам'ятаєте відео: 1 грудня на Банковій хлопець в масці б'є ланцюгом бійців внутрішніх військ. Так от, йому лише 15 років. На всяк випадок кажу, для інформації, – сказав Захарченко, відповідаючи на запитання, що все-таки сталося 30 листопада на Майдані.

Глава МВС уточнив, що в ту ніч прямих команд застосувати силу проти мітингувальників ніхто не давав. Мова йшла тільки про те, що спецпідрозділ «Беркут» має відтіснити мітингувальників.

«У силовиків полетіли камені, гарячі палиці, вибухові пакети. Формально у співробітників міліції з'явилося право на застосування фізичної сили. Сталося те, що сталося. Я особисто в той же день дав свою оцінку: дійсно була застосована надмірна сила. Слідство веде прокуратура, а всі крапки над "і" розставить суд», – засудив інцидент Захарченко.

Також міністр уточнив, що відповідальність за те, що трапилося в ніч на 30 листопада взяв на себе начальник міліції Києва Валерій Коряк.

«Нормативними документами всіма операціями в столиці керує виключно начальник ГУ МВС. Він самостійно приймає рішення, ні з ким не погоджуючи», - уточнив Віталій Захарченко.