Боєць, який горів на Грушевського: Міліція не перейде на бік активістів

На сайті Внутрішніх військ МВС розмістили відеоінтерв’ю бійця, який загорівся в результаті попадання в нього «коктейлю Молотова» під час протистояння на вулиці Грушевського у Києві.

Фото, на якому лейтенант Олександр Косенко охоплений полум'ям, наступного дня з'явилося на перших шпальтах мало не усіх ЗМІ. Сам юнак розповідає, чому акції протесту в центі столиці не можна назвати мирними.

Лейтенант Олександр Косенко – один із тих, хто під час агресивних дій мітингувальників отримав травми під час виконання завдань з охорони громадського порядку на вулиці Грушевського у Києві.

Як розповідає сам військовослужбовець, страху, паніки не було. «Вогонь так швидко загасили, що я і не встиг зрозуміти, що сталося. Після цього, я знову повернувся у стрій, де мене знову підпалили», – каже Косенко.

Окрім цього, Косенко сказав, що військовослужбовці не перейдуть на бік активістів. «Я не вважаю, що ті люди, які стоять на Майдані, відстоюють думку всієї країни. У нас в країні 46 млн, і я не вважаю, що їх підтримує навіть відсотків п'ятдесят. Якщо 25-30% їх підтримують, то це не вся країна, вибачте», - сказав Косенко.

Окрім цього, солдат сказав, що батьки про інцидент дізналися після того, коли він вийшов з лікарні.

Пройшовши курс лікування в медичному закладі Олександр повернувся у стрій, аби разом з побратимами забезпечувати прядок у Києві.