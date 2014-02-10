В Івано-Франківську затримали за хабар керівника управління міської ради

В Івано-Франківську наприкінці минулого тижня затримали за хабар керівника управління міської ради.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, керівник одного із управлінь Івано-Франківської міськради, вступивши у злочинну змову з іншим посадовцем, вимагав у приватного підприємця 12 000 грн за сприяння у видачі дозвільних документів.

Міліціонери встановили, що посадовці були наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, відтак, зловживаючи своїм службовим становищем, стали суб’єктами корупційних дій.

Начальник УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області полковник міліції Григорій Полковніков зазначив, що групу осіб, які вимагали від підприємця неправомірну вигоду, затримали «на гарячому».

«Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). Посадовців затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання оголошення особам про підозру та обрання щодо них міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні міліції.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.