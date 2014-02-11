На Черкащині за хабар затримали держслужбовця управління юстиції

Виконуюча обов’язки начальника реєстраційної служби головного управління юстиції у Черкаській області та її спільник вимагали від керівника сільськогосподарського приватного підприємства 45 тис. грн хабара.

Під час передачі першої частини грошових коштів працівники міліції затримали зловмисників на гарячому.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області.

Посадовці вимагали кошти за прискорення процедури розгляду та реєстрації пакету документів оренди земельних ділянок.

Працівники міліції встановили, що протягом січня-лютого цього року виконуюча обов’язки начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції у Черкаській області, яка являється посадовою особою органів державної влади – державним службовцем 5 категорії 9 рангу спільно з місцевим жителем вимагали від директора сільськогосподарського приватного підприємства кошти за прийняття пакету документів щодо реєстрації договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, прискорення їх розгляду, проведення процедури реєстрації та подальшу безперешкодну видачу зареєстрованих документів.

Під час проведення операції зловмисників було затримано в момент передачі першої частини грошових коштів в сумі 6 тис. грн.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться розслідування кримінального провадження відкритого за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Зловмисникам оголошено про підозру. Вживаються заходи щодо встановлення та документування додаткових фактів їх протиправної діяльності.