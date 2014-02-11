МВС заявляє, що має у своєму розпорядженні відео, яке спростовує версію викрадення російських блогерів

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що у має своєму розпорядженні відео, яке спростовує версію викрадення російських блогерів на початку лютого.

Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

”Відеофайл знятий камерою спостереження однієї з банківських установ. Молодики з явними ознаками сп’яніння потрапили всередину приміщення, де розташований банкомат, а потім майже годину намагалися звідти вийти”, - сказано в повідомленні.

Міліція нагадує, що на початку лютого у ЗМІ з’явилися повідомлення щодо викрадення двох російських журналістів представниками силових структур. Тоді двоє громадян Російської Федерації були доставлені до міліції після повідомлення перехожого про те, що п`яні молодики намагаються розтрощити вхід до банкомату у центрі Києва.

Міліціонери встановили особи затриманих та відпустили їх, а вранці до міліції надійшло повідомлення про те, молодики звернулися по медичну допомогу. Працівникам слідчо-оперативної групи вони пояснили, що один з них отримав тілесні ушкодження. Про своє перебування біля банкомату, а також про факт доставлення до міліції молоді люди згадати не змогли.

Відомості за фактом хуліганських дій на вул. Басейній в м. Києві працівниками слідчого відділу Печерського райуправління внутрішніх справ були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відеоматеріали з камери спостереження долучені до матеріалів кримінального провадження.

Досудове розслідування триває.