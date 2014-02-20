Сьогодні до лікарень доставлено більше 50 міліціонерів, троє померли

Упродовж 20 лютого до медзакладів уже доставлено більше 50 правоохоронців.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Упродовж 20 лютого до медзакладів уже доставлено більше 50 правоохоронців. 30 з них мають вогнепальні поранення, троє працівників правоохоронних органів померли», - зазначається у повідомленні.

Як інформує МВС, починаючи з 18 лютого, по медичну допомогу звернулися більше 500 правоохоронців. У 110 з них медики діагностували вогнепальні поранення. 63 працівники органів внутрішніх справ перебувають у важкому стані.