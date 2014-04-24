Ештон закликає припинити викрадення, тортури та вбивства на сході України - заява

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон висловила занепокоєння випадками викрадень, тортур та вбивств людей на сході України і закликала незаконні сепаратистські озброєні формування скласти зброю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Ештон, у якій вона також закликала всі сторони до виконання умов Женевських домовленостей щодо деескалації ситуації в Україні.

”Усі сторони-підписанти Женевської заяви щодо України від 17 квітня мають зробити все, щоб її умови виконувались, включно із застосуванням їхнього впливу на незаконні озброєні формування для припинення насильства і провокацій і щоб вони склали зброю. Останні новини зі східної України, зокрема новини про викрадення, тортури та вбивства дають підстави для серйозної стурбованості”, - йдеться у заяві Ештон.

Вона закликає до незалежного та прозорого розслідування цих смертей і притягнення винних до відповідальності.

”Усі особи, які все ще незаконно утримуються озброєними групами у східній Україні, мають бути негайно звільнені - чи це журналісти, місцеві лідери чи пересічні громадяни. Я закликаю покласти край насильству, залякуванням та провокаційним діям та заявам, як те передбачено Женевською заявою”, - наголошує Ештон.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили урядові будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Усім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія. Однак Росія не виконує цих домовленостей.

Після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 12-13 квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області. Вони викрадають, піддають тортурам і вбивають людей, обстрілюють українські літаки і вертольоти, нападають на військові об`єкти.

17 квітня невідомі викрали депутата Горлівської міської ради від «Батьківщини» Володимира Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської РДА. Пізніше його тіло із слідам жорстоких тортур було знайдено в річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Співробітники СБУ встановили причетність до вбивства Рибака групи сепаратистів і офіцерів російського спецназу Ігоря Стрелкова і Ігоря Безлера.

19 квітня у Слов`янську представники так званої «народної самооборони» захопили і відвезли в невідомому напрямку підполковника МВС Олега Прохорова.

В останні дні на Донеччині було взято в заручники декількох журналістів. 13 квітня в Слов`янську невідомі захопили у власній квартирі громадського журналіста Артема Дейнегу, який вів трансляцію штурму місцевої дільниці СБУ. 16 квітня в Слов`янську сепаратисти викрали журналіста Сергія Лефтера, спостерігача фонду «Відкритий діалог». 21 квітня були затримані іноземні журналісти Поль Гого і Коссімо Аттанасіо, а також білоруський кореспондент газети «Новий час» Дмитро Галко. Пізніше їх відпустили. 22 квітня стало відомо, що в Слов`янську взяли в заручники журналіста американського видання Vice Саймона Островського. А 23 квітня стало відомо, що в Горлівці зник журналіст з Коломиї Євген Гапич