У Маріуполі терористи обстріляли блокпост Нацгвардії: під кулі потрапили журналісти

На в`їзді в Маріуполь Донецької області терористи вчинили напад на блокпост Національної гвардії.

Під обстріл потрапили журналісти, інформує 5 канал.

Перестрілка сталася 15 травня близько 22:00 і тривала майже 15 хвилин, повідомила журналістка Ірина Герасимова.

Обстріл з автоматичної зброї вчинили з боку міста.

Поранених або убитих серед українських силовиків немає. Журналісти не постраждали.