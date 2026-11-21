Російські війська вночі завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині та пошкодили дорогу державного значення.

У ніч проти 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджено ділянку автомобільної дороги державного значення. Наразі проїзд дамбою закритий, для водіїв організували об'їзд. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За інформацією дорожньої служби, окупанти атакували дамбу приблизно о першій годині ночі. Унаслідок ракетного удару пошкоджено відрізок автомобільної дороги державного значення Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу 24-го кілометра.

"Наразі проїзд Печенізькою дамбою неможливий", – зазначили у Службі відновлення.

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Для автомобілістів передбачили альтернативний маршрут. Об'їхати пошкоджену ділянку можна через Чугуїв, Коробочкине, Леб'яже, Базаліївку та Приморське.

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Росія вже атакувала Печенізьку дамбу

Це не перша атака російських військ на Печенізьку дамбу. 14 квітня 2026 року окупанти також завдали удару по цьому об'єкту, застосувавши шість керованих авіаційних бомб.

Тоді чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду. Як повідомляли у 16-му армійському корпусі, попри атаку сама дамба тоді залишилася непошкодженою.

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