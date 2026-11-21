Зеленський відреагував на можливість домовленостей щодо майбутнього України без участі Києва і пояснив, чому такі рішення можуть стати фатальною помилкою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі держави не мають права самостійно вирішувати долю інших країн, зокрема України, без їхньої участі в переговорах. Він назвав такий підхід "величезною помилкою" та наголосив, що спроби тиску не гарантують бажаного результату.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю NBC News, відповідаючи на запитання про можливість ухвалення лідерами Китаю, Росії та США рішень щодо майбутнього України без її участі.

"Великі країни завжди вважають, що можуть приймати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Не можна вирішувати щодо якоїсь країни, навіть маленької, без цієї країни", – заявив Зеленський.

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Він додав, що держави, які намагаються тиснути на менші країни та вирішувати за них, у довгостроковій історичній перспективі можуть усвідомити помилковість своїх дій.

"Ви думаєте, що можете вирішувати, можете чинити тиск зараз. Але в історії, у довгостроковій історичній перспективі, ви виявитеся тим, хто припустився величезної помилки, а ця країна переможе", – наголосив президент.

У цьому контексті український лідер згадав зустріч "великих босів" - президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна - на Алясці у 2025 році.

За словами Зеленського, тоді два лідери обговорювали концепцію "3+2" – умови припинення війни, прийнятні для Росії, зокрема території України, на які претендує Москва.

Президент нагадав, що під час тієї зустрічі Путін заявляв Трампу, що російська армія зможе захопити східну частину України за три, чотири або п'ять місяців. За таким сценарієм, як стверджував російський лідер, Україна мала загинути.

Однак, зауважив Зеленський, приблизно через 15 місяців ситуація на східному напрямку майже не змінилася.

"І де ми зараз? Майже на тій самій позиції на сході, 15 місяців потому. Росія втратила протягом цього періоду, як я казав, від 35 до 50 тисяч людей, залежно від місяця. І нічого успішного на полі бою для них, абсолютно. Чи вони вирішили щось?" – сказав президент.

Що передувало

Нагадаємо, днями в Китаї відбулася зустріч лідерів США, КНР та Росії – Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Переговори відбулися на тлі міжнародної напруженості та обговорення питань глобальної безпеки, зокрема війни Росії проти України.

Зустріч викликала занепокоєння в Києві через можливість ухвалення рішень щодо майбутнього України без участі української сторони. Після зустрічі американський президент зробив низку позитивних заяв в бік кремлівського диктатора Путіна. Зокрема Трамп назвав його "своїм другом". Видання The Times відзначає, що такі загравання Трампа з Путіним не обіцяє нічого доброго Україні та Європі.

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