Фахівці "Київводоканалу" працюють над відновленням стабільного водопостачання.

У п’яти районах Києва спостерігаються перебої з водопостачанням. Про це повідомили у КП "Київводоканал".

"Наразі у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах.

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Проблеми з водопостачанням у столиці – інші новини

20 листопада об'єкти "Київводоканалу" зазнали пошкоджень внаслідок нічної російської атаки. Перебої у водопостачанні столиці виникли також через ворожі удари по енергосистемі.

Зниження тиску водопостачання спостерігалося в кількох районах. Також повідомлялося про призупинення водопостачання у Вишневому Київської області.

Під час атаки російські загарбники вбили двох працівників "Київводоканалу", які забезпечували киян водою.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначав, що система централізованого водопостачання в Києві не працює під час масштабних відключень світла. Заживлення насосів для подачі води від резервних генераторів столична влада змогла забезпечити в єдиному районі міста – на Оболоні.

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