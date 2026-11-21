Штучний інтелект у найближчі роки може стати настільки розвиненим, що люди будуть нездатними конкурувати з ним практично в жодній професійній сфері.

Надлюдський штучний інтелект може з'явитися вже у найближчі 15 місяців. За прогнозами дослідника компанії Anthropic, у перспективі це може залишити практично все людство без роботи та зробити людей залежними від державних допомог.

Такий прогноз озвучив Тао Лінь, фахівець з безпеки ШІ в компанії Anthropic, розробника чат-бота Claude. В інтерв’ю Palisade Research він заявив, що нейромережі зрештою перевершать найкращих світових експертів майже в усіх сферах діяльності.

Майже всі люди на Землі назавжди втратять здатність знайти роботу і будуть змушені повністю покладатися на державні допомоги. Зайнятість людей зникне, – заявив Лінь.

Дослідник підкреслив, що це його особистий прогноз, а не офіційна позиція Anthropic. За його словами, поява надінтелекту не призведе до миттєвого краху ринку праці. Між моментом, коли ШІ навчиться виконувати більшість завдань, і масовими звільненнями мине значний час – впровадження гальмує брак фізичної інфраструктури та недостатні масштаби виробництва роботів.

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Окрім загрози масового безробіття, Лін звернув увагу на ще одну небезпеку – потенційну втрату людством контролю над штучним інтелектом. За його оцінкою, існує приблизно 20-відсоткова ймовірність того, що в майбутньому ШІ повністю усуне людство з процесу прийняття рішень.

При цьому дослідник вважає пряме знищення людей менш імовірним сценарієм. Як один із можливих варіантів він навів мультфільм "ВАЛЛ-І", у якому люди продовжують жити, однак повністю залежать від створеної штучним інтелектом системи й практично не контролюють те, що відбувається навколо.

Власні дані компанії Anthropic виглядають набагато стриманіше. У березневому дослідженні економісти компанії Максиміліан Массенкофф і Пітер Маккрорі не зафіксували системного зростання безробіття у професіях, найбільш схильних до впливу ШІ, з кінця 2022 року, хоча й відзначили уповільнення найму молодих фахівців.

Аналітики вказують на великий розрив між теорією та практикою:

ІТ та математика: мовні моделі теоретично здатні допомогти у виконанні 94% завдань у цій сфері, але на практиці використовуються лише для 33%.

Програмування: ця галузь виявилася найбільш вразливою – ШІ вже охоплює близько 75% робочих завдань розробників.

Інше дослідження, проведене Інститутом досліджень прогнозування (Forecasting Research Institute), також вказує на більш плавні зміни. Згідно з їхнім сценарієм швидкого розвитку нейромереж, до 2050 року рівень участі населення США в робочій силі може знизитися з 62% до 55%, а на частку ШІ припаде близько 10 мільйонів скорочених робочих місць.

Раніше 27-річний дослідник Anthropic Джейкоб Коксон вирішив піти з компанії та галузі ШІ через побоювання, що розробники поспішають створити самоудосконалюваний надрозум, але при цьому не замислюються над тим, як його контролювати в майбутньому.

Коксон переконаний, що світ поступово рухається до "точки неповернення": керівники компаній, що займаються ШІ, вірять у те, що нейромережі можуть знищити людство до кінця десятиліття. Тому він і звільнився з Anthropic, щоб не "гратися з людськими життями".

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