Замість звичного контролера чоловік використовував сигнали власного мозку, які зчитує спеціальний імплант.

Реліз Grand Theft Auto VI відбувся цього тижня, завершивши понад десятирічне очікування шанувальників серії. На тлі загального ажіотажу в мережі з'явилося відео від компанії Ілона Маска Neuralink із підписом "Граємо в GTA VI за допомогою Neuralink".

На кадрах видно, як випробувач проходить гру, не тримаючи в руках геймпад і не натискаючи жодних кнопок. У ролику основний екран транслює ігровий процес, а в додатковому вікні відображаються рухи гравця, панель декодування нейросигналів і графічна схема геймпада.

Коли учасник надсилає команди через мозковий імплант, на схемі контролера в реальному часі підсвічуються відповідні кнопки, демонструючи перетворення думок на ігрові дії. "Це й є майбутнє", – каже головний герой відео.

Відео дня

В основі демонстрації лежить нейроінтерфейс Telepathy ("Телепатія"), призначений для зчитування мозкової активності та її перетворення на цифрові команди. Система вловлює сигнали мозку, пов’язані з наміром здійснити рух рукою. Користувачеві не потрібно рухатися фізично – достатньо уявити потрібну дію, після чого імплант зчитує імпульси та передає їх комп’ютеру або консолі.

Під відеороликом Neuralink уточнила, що її пристрої все ще перебувають на стадії досліджень і поки що не отримали схвалення регуляторних органів, зокрема FDA. Технологія створюється насамперед для людей із квадриплегією (паралічем усіх чотирьох кінцівок), спричиненою травмами спинного мозку, бічним аміотрофічним склерозом (БАС) або інсультом стовбура мозку.

На сьогодні Neuralink імплантувала пристрої вже понад 30 людям – Маск очікує, що до 2035 року їх "буде мільйони". У перспективі ця технологія дозволить не тільки керувати комп’ютером, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Компанія Маска також розробляє пристрій Blindsight, здатний повернути зір навіть сліпим від народження. Він уже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

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