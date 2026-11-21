Шведська компанія відкрила власний офіс в Україні, щоб допрацьовувати свої дрони на місці.

Шведська компанія Nordic Air Defence представила новий безпілотник-перехоплювач K200, призначений насамперед для знищення російських реактивних ударних дронів типу "Герань-3". Як повідомляє видання Defence Blog, розробка вже прямує до України, де її випробовуватимуть в умовах реальних бойових загроз.

Про презентацію K200 у Стокгольмі компанія оголосила 20 листопада. За інформацією розробника, безпілотник уже "направляється в Україну для випробувань та оцінювання". Для підтримки тестування Nordic Air Defence також відкрила в Україні офіс із постійним персоналом. Отримані під час випробувань результати планують використати для подальшого вдосконалення системи.

K200 прийшов на зміну попередній моделі Kreuger 100XR. Новий апарат отримав вищу швидкість, хоча її максимального показника виробник поки не розкриває, та потужнішу бойову частину масою 500 грамів.

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Як пояснює Defence Blog, перехоплювачі такого типу дають змогу знищувати ворожі безпілотники без використання дорогих зенітних ракет. Саме на цьому наголошує виробник, заявляючи, що K200 дозволяє здійснювати перехоплення "за незначну частину вартості звичайних ракет протиповітряної оборони".

K200 має літакоподібну конструкцію з нерухомим крилом та одним пропелером. Для наведення використовуються наземні радари, оптико-електронні й інфрачервоні камери, а на кінцевому етапі перехоплення ціль супроводжує власна інфрачервона камера безпілотника. Якщо перша спроба виявиться невдалою, апарат здатний самостійно виконати повторний захід і знову атакувати ціль.

Генеральний директор Nordic Air Defence Карл Росандер наголосив, що європейським країнам потрібні системи, здатні протидіяти масованим атакам.

"Захисники не можуть і надалі використовувати дорогі ракети проти дронів, які коштують лише частину їхньої ціни", - заявив він.

Новини озброєнь

Як писав УНІАН, російські війська почали застосовувати на фронті новий ударний дрон-камікадзе "КУБ-10МЄ", про появу якого розробники повідомляли ще рік тому. БПЛА оснащений оптико-електронною системою наведення, здатний уражати рухомі цілі, вести відеоспостереження та, за заявами розробників, має підвищений захист від РЕБ і ППО.

Також ми розповідали, що російська сторона проводить випробування нового ударного безпілотника "Герань-6", який може розвивати швидкість до 1000 км/год і нести значну бойову частину. Наразі йдеться про етап дослідних випробувань, а інформація про апарат надходить від української розвідки.

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