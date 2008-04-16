Усім, хто спробує зробити ревізію повноважень автономії, помстяться

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє позбавляти почесних звань, встановлених кримським парламентом, політиків, які спробують зробити ревізію статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, а також Конституції АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив журналістам у Сімферополі, коментуючи рішення Президії ВР автономії позбавити колишнього прокурора Криму, народного депутата Віктора ШЕМЧУКА (фракція блоку ”Наша Україна – Народна самооборона”) почесного звання ”Заслужений юрист Автономної Республіки Крим” і відзнаки Автономної Республіки Крим ”За вірність обов’язку”.

”Тут (по В.ШЕМЧУКУ – УНІАН) було прийняте логічне рішення Президії Верховної Ради Криму, котре, на наш погляд, має зупинити тих політиків, які спробами внесення змін до Конституції намагаються дестабілізувати ситуацію в Автономній Республіці Крим. Нам би цього (дестабілізації - УНІАН) не хотілося», - сказав кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що скоро почесних звань буде позбавлений цілий ряд персон. «Усі, хто намагатиметься зробити ревізію статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, ревізію Конституції Криму будуть позбавлені звань, які присуджувалися відповідно до Конституції Криму, - підкреслив глава парламенту АРК. - Найближчим часом буде озвучений ряд персон, яким раніше були вручені почесні звання».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня прес-служба «Народної самооборони» повідомила, що група народних депутатів від блоку НУ-НС виступила за скасування виняткового права кримського парламенту вносити зміни до Конституції Криму. На думку одного з авторів подання, члена депутатської групи «Народна самооборона» В.ШЕМЧУКА, оскаржуваний пункт обмежує конституційне право Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів виступати із законодавчою ініціативою.

Днями Президія Верховної Ради Криму вирішила позбавити В.ШЕМЧУКА почесного звання і відзнаки за дії, «спрямовані на обмеження конституційних принципів, статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в автономії».