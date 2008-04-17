Понад 5 тисяч злочинів скоєно в Криму цього року

У поточному році в Криму скоєно більше п`яти тисяч злочинів, інформує прокуратура АРК.

У першому кварталі 2008 року зростання злочинності склало 16%. У Криму стали більше вчиняти хуліганств (на 27%), шахрайств (на 13%), злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків (на 34%). Самими криміногенними виявилися міста Алушта, Судак і Євпаторія, Первомайський, Білогірській і Ленінський райони.

"За цих обставин органи прокуратури приділяють підвищену увагу законності, повноті та своєчасності дій працівників органів внутрішніх справ. Здійснюючи нагляд за діяльністю слідчих підрозділів ОВС, прокурорами скасовано 876 постанов про призупинення досудового слідства. Розслідування цих справ продовжилося завдяки прокурорам, які дали письмові вказівки для повного з`ясування всіх обставин злочинів. Всього цього року прокуратурою було дано 1,3 тисячі таких вказівок", - повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Без реагування в січні-березні міліціонери ледь не залишили 280 злочинів - стільки їх додатково поставлено на облік у ході прокурорських перевірок. "Це ті факти, за якими було відмовлено у порушенні кримінальних справ - прокурорами перевірена законність і обґрунтованість прийнятих органами внутрішніх справ рішень і необґрунтовані постанови скасовано", - відзначили у прокуратурі.

Для усунення виявлених порушень законності внесено 284 документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 363 працівники ОВС.

Цього року стосовно працівників органів внутрішніх справ прокуратурою порушено 18 кримінальних справ. Спільними зусиллями правоохоронців, у тому числі стараннями керівництва ГУ МВС України в АРК, «перевертнів у погонах» викрито в тому, що вони брали хабарі, били затриманих і підслідних, незаконно затримували людей, складали на них фіктивні протоколи.

Нагадаємо, за підсумками минулого року в Криму зафіксовано збільшення кількості злочинів - на 10% (більше двадцяти тисяч злочинів). Вперше за два останні роки збільшилася кількість скоєних зґвалтувань (на 7%), грабежів (на 20%), спричинення тяжких тілесних ушкоджень (на 9%). При цьому кожен п`ятий злочин вичинявся рецидивістами.