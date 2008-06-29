Річницю Шухевича в Криму вдалося відсвяткувати частково (фото)

Кримські організації Конгресу українських націоналістів і Української народної партії не змогли провести в Сімферополі акцію з нагоди 101-ї річниці з дня народження головнокомандуючого УПА Романа Шухевича й 67-ї річниці проголошення Акту відновлення Української держави так, як планували спочатку.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти правих сил планували провести мітинг на головній площі Сімферополя - площі Леніна - й ходу до пам`ятника Шевченку, проте в цьому їм перешкодили ліві.

Активісти Компартії, Соцпартії, Блоку Вітренко, Партії регіонів, СДПУ(о), Союзу лівих сил, партій «Руський блок» і «Союз», Євразійського союзу молоді зайняли площу Леніна й площу перед пам`ятником Шевченку.

Мітингувальники виступали під прапорами своїх політсил і російськими прапорами, у них були транспаранти: «Бандеру и Шухевича – на свалку истории!», «Освободим нашу землю от бандеро-фашистких оккупантов!», «ССовцам – по рогам!» і т.п.

Учасники акції періодично скандували: «Бандеры, вон из Крыма!», «Украина, вон из Крыма!», «Долой Ющенко!», а также распевали песню «Священная война». Також ліві принесли з собою яйця.

Активісти правих сил тим часом провели молебень у кафедральному соборі Володимира і Ольги (УПЦ КП). Потім на майданчику перед собором їх оточили активісти лівих сил. Вони сиренами мегафонів намагалися перешкодити виступу правих, розкидали листівки, які планувалося роздати в ході акції.

Праві держали в руках прапори УНП, КУН і прапори України, співали гімн України, періодично скандували «Шухевич, Бандера – герої України!».

Супротивників і прихильників Р.Шухевича розділяв ланцюг бійців «Беркута» й Внутрішніх військ.

Простоявши так близько години, активісти українських націоналістичних сил почали згортати акцію, в них полетіли декілька яєць. Проте «в ціль» нічого не влучило. Потім згорнули свою акцію й ліві.

Лідер Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН на запитання, чи вважає він, що лівим вдалося зірвати акцію до дня народження Р.Шухевича, відповів негативно. «Головне те, що ми зібралися з нагоди дня народження Шухевича й проголошення Української незалежності. Тобто, наша мета була досягнута, наша акція вдалася», - сказав О.ФОМУШКІН.

Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ заявив, що сьогодні «весь Крим» повстав проти проведення акції до дня народження головнокомандуючого УПА й зірвав її. «Весь Крим прийшов реагувати, тому що Крим ніколи не допустить на свою землю фашизм», - сказав Л.ГРАЧ, додавши, що організаторів акції - прихильників УПА потрібно відправити до психіатричної лікарні.

Фото УНІАН-Крим