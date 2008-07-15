Від міськради Севастополя вимагають позачергову сесію

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вимагає від міськради зібратися на позачергову сесію і внести зміни до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив 14 липня на брифінгу.

Він сказав: „зараз ми вимагаємо, щоб міськрада припинила відпочивати і зібралася на позачергову сесію. І якщо міськрада не збереться на позачергову сесію, то ми вже сьогодні практично підготували документи, судові позови, з тим, щоб суд примусив нас внести зміни до бюджету через судове рішення, без міської ради”. На його думку, “варіантів може бути два: або зміни до бюджету через суд, або розпуск”. При цьому, як наголосив С.КУНІЦИН, „ми практично у повному обсязі фінансуємо усі передбачені рішеннями міської ради витрати, за виключенням витрат, які передбачені від доходів з продажу прав оренди на земельні ділянки”. При цьому він додав, якби міська рада на останній сесії (сесія відбулася 8 липня - УНІАН) підтримала пропозиції міськадміністрації щодо коригування міського бюджету, то складної ситуації можна було б уникнути. С.КУНІЦИН повідомив, що у міста виникла “великі труднощі, пов’язані з заборгованістю перед „Севастопольенерго”, перед ДК „Газ України” стосовно поставок електроенергії і природного газу. Зокрема, борг „Севтеплоенерго” за спожитий природний газ становить 25 млн. грн. Відповідно, підприємство не може у повному обсязі готуватися до осінньо-зимового періоду”. С.КУНІЦИН додав: „ми давали пропозиції сесії міськради, як ліквідували борги за електроенергію і природний газ, і видати традиційну дотацію „Севтролейбусу”. На жаль, міськрада відмовилася розглядати зміни до міського бюджету”. Тому С.КУНІЦИН вважає, що відмова розглядати на сесії зазначені питання становить реальну загрозу життєдіяльності міста.

На апаратній нараді у міськадміністрації С.КУНІЦИН, зупиняючись на проблемі невнесення змін до бюджету, зокрема, наголосив: „паралізується все, фінанси не розподіляються, у нас вже кілька сотень підприємств не можуть отримати дозвіл на початок будівництва, тому що у нас забрали делеговане право... Тому я дав команду головному архітектору видавати дозвіл на початок будівництва згідно з Конституцією”. За словами глави виконавчої влади міста, якщо так триватиме далі, доведеться ініціювати питання розпуску міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Севастопольська міська рада денонсувала угоду про співпрацю з міською державною адміністрацією, підписану два роки тому головою міськради Валерієм САРАТОВИМ і головою Севастопольської міської державної адміністрації С.КУНІЦИНИМ, і яка в умовах відсутності передбаченого Конституцією України Закону про статус міста-героя Севастополя визначала певні основи взаємодії двох гілок влади (у місті її прозвали „мала Конституція”).

Формальним приводом цьому стало рішення Господарського суду міста Севастополя від 10 червеня, який, розглянувши адміністративний позов міськадміністрації, визнав, що міськрада перевищила свої повноваження, даючи оцінку міській адміністрації в виконанні певних пунктів програми соціально-економічного розвитку міста в 2007 році, оскільки міська адміністрація не є виконавчим органом міської ради і не підзвітна їй.

Депутати за пропозицією голови міськради вирішили не включати в порядок денний шість питань, запропонованих міською адміністрацією, які стосуються соціально-економічних проблем міста, зокрема, «Про внесення змін в рішення міськради від 29 січня 2008 року «Про міський бюджет Севастополя на 2008 рік”, „Про затвердження тарифів на послуги з вивезення і утилізації твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ, організацій, підприємств та інших споживачів”.