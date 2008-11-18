Про безпеку платіжних засобів поговорять на форумі в Ялті

Перша міжрегіональна конференція «Карткова безпека в СНД і Східній Європі» відбудеться в Ялті з 26 по 28 листопада.

Головна тема конференції - питання безпеки платіжних засобів, а також міжбанківської і міжрегіональної взаємодії в даній сфері.

Учасниками форуму стануть представники банків і правоохоронних органів з України, Росії, Казахстану, Молдови, Білорусії, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Прибалтики тощо.

Серед організаторів конференції - Український офіс Visa CEMEA, Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА», Міністерство внутрішніх справ України та ін.

Конференція відбудеться в готелі «Ялта-інтурист», повідомляє офіційний сайт Ялти.