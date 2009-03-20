Бійці «Альфи» розгорнули прапор України на скелі в Криму

Севастопольські співробітники спецпідрозділу «Альфа» здійснили сходження на скелю Парус у районі мису Сарич і розгорнули там державний прапор України площею 54 квадратних метри.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, бійці «Альфи» зробили це на честь святкування 195-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка та тижня пам’яті «Із Шевченком у серці», а такж напередодні Дня СБУ й 15-річчя Севастопольського управління СБУ.