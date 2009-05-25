Бізнес-десант з США висадиться на початку червня в Криму

2-5 червня планується візит в Крим бізнес-делегації торгово-інвестиційної місії Посольства США в Україні, повідомляє Міністерство економіки автономії.

У складі делегації будуть керівники американських компаній, які зацікавлені у налагодженні тісніших економічних відносин з Кримом. Вони планують зустрітися з лідируючими підприємствами на кримському ринку та з ініціаторами інвестиційних проектів.

Представників американського бізнесу цікавлять проекти розвитку туристичної і транспортної інфраструктури, альтернативної енергетики і енергозбереження, розробки нафтогазових родовищ, комунальні проекти водо-, тепло- і енергозабезпечення, утилізація побутових відходів, сільське господарство і харчова промисловість, кіновиробництво.

Організатором візиту є комерційна служба Посольства США в Україні.