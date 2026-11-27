Отримати бронювання можна буде впродовж доби.

На державному порталі "Дія" запрацювали тимчасові умови для економічно важливого бізнесу, які дозволяють бронювати працівників в разі втрати критичності, повідомляє офіційний канал сервісу.

Критично важливі для економіки підприємства зможуть скористатися тимчасовими умовами бронювання працівників, що допоможе зберегти безперервність робочих процесів.

"Скористатися послугою можуть підприємства та їхні відокремлені підрозділи, у яких строк дії критичності закінчився, починаючи з 27 жовтня 2026 року. Вони зможуть подати заяву про бронювання без очікування 72 годин на формування списку працівників. Терміни опрацювання таких заяв будуть становити до 24 годин", – ідеться в повідомленні.

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Адвокат АО "Актум" Ігор Мунтяну в коментарі УНІАН пояснює, що дане рішення – тимчасове і діятиме до 20 грудня.

"Це перехідне рішення, ухвалене після жовтневого перегляду критеріїв критичності. У частини підприємств статус уже сплив, а нового вони ще не отримали. Через цей розрив працівники могли залишитися без відстрочки і стати вразливими до мобілізації саме тоді, коли роботодавець переоформлює документи. Тепер такі рішення про критичність діють до 20 грудня 2026 року включно, а забронювати працівників у "Дії" можна без 72-годинного очікування, з розглядом заяви до 24 годин. Але це тимчасовий "міст": бронь не продовжується автоматично, тож до 20 грудня бізнесу варто встигнути отримати статус за новими правилами", – зазначає юрист.

Бронювання в Україні – головні новини

26 жовтня уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для частини підприємств оборонної та енергетичної галузей встановили обмеження на бронювання в розмірі не більше 95% ійськовозобов’язаних співробітників. Було також анонсовано створення Координаційного центру з питань бронювання.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що регулярне оновлення правил бронювання від мобілізації необхідне в умовах війни, оскільки ситуація на фронті та потреби мобілізації постійно змінюються.

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