БЮТ, ПР і Литвин названі головними замовниками «джинси» в регіонах

БЮТ, Партія регіонів та блок Литвина були лідерами замовних матеріалів в регіональній пресі за останні півроку, згідно з дослідженням Інституту масової інформації.

ІМІ провів дослідження: "Хто є найбільшим замовником "джинси" у ЗМІ?", в ході якого за підтримки регіональних неурядових організацій експерти інституту півроку відстежували поширення прихованої реклами, передає "Німецька хвиля"

Попри деякі регіональні розбіжності, лідерами замовних матеріалів в регіональній пресі за останні півроку стали БЮТ, Партія регіонів та блок Литвина, повідомили в Інституті масової інформації.

Серед комерційних замовників прихованої реклами першість, згідно з моніторингом, вибороли виробник горілки з торгівельною маркою "Хортиця", банки "Надра" та "Приват".

Юрист ІМІ Роман Головенко в інтерв’ю "Німецькій хвилі" зазначив, що він не вважає приховану комерційну рекламу менш шкідливою для суспільства, ніж політичну.

За спостереженнями експертів, кількість замовних інформаційних повідомлень політичного змісту різко збільшується під час виборчих компаній і перешкоджає вільному та усвідомленому вибору. Натомість, прихована комерційна реклама присутня постійно, впливаючи на підсвідомість громадян.

За інформацією, яка є у розпорядженні інституту, на центральних телеканалах навіть розроблені детальні розцінки на приховану рекламу.