Огризко: Москва реагує совково

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ОГРИЗКО наголошує, що держава повинна жорстко реагувати на протиправну діяльність на своїй території осіб, які прикриваються дипломатичним статусом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ОГРИЗКО заявив сьогодні журналістам, коментуючи рішення Російської Федерації вислати двох українських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення української сторони.

«Не можна порівнювати те, що відбувається у діяльності цих так званих російських дипломатів з тим, що сьогодні намагаються у відповідь вислати з Росії двох українських дипломатів, які жодним чином не порушили жодних положень Віденської конвенції», - наголосив ОГРИЗКО.

На його переконання, «це така собі давня радянська, «совкова», «махрова» практика реакції на абсолютно законні дії держави».

«Країна, яка висилає шпигунів, діє у відповідності з Віденською конвенцією. У відповідь висилають абсолютно не винних дипломатів, які займаються своєю роботою», - сказав перший заступник секретаря РНБО.

ОГРИЗКО наголосив, що за такої ситуації Україна повинна продовжувати неухильно дотримуватися положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини, тобто забороняти на території держави діяльність тих людей, які, прикриваючись дипломатичним статусом, займаються недипломатичною діяльністю.

Водночас, зауважив ОГРИЗКО, держава повинна розуміти, що ці рішення, як прийнято у дипломатичній практиці, викликатимуть відповідні реакції з іншого боку.

30 липня виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС України одержав від Росії офіційний документ, в якому йдеться про рішення вислати двох українських дипломатів.

Раніше УНІАН з посиланням на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 від 24 липня) повідомляв, що МЗС відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, що опікувався діяльністю Чорноморського флоту РФ. Сам ЛИСЕНКО підтвердив виданню, що залишає Київ. При цьому дипломат відмовився уточнити причини від`їзду, порекомендувавши звернутися до МЗС України, писала газета.

24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилання російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі ГРАЧОВА.