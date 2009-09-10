Ющенка турбує земля в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ і Службі безпеці перевірити дотримання законів при прийнятті рішень про надання земельних ділянок в Криму.

Як мовиться в указі глави держави, силовикам рекомендовано організувати перевірку за участю Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів країни опрацювати у шестимісячний строк питання щодо встановлення строків оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в разі переходу права власності на об`єкт нерухомості, що на ній розміщений.

Уряд також зобов`язаний опрацювати питання щодо впровадження механізму припинення договору оренди землі з продавцем нерухомого майна, розташованого на ділянці.