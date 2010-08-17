4 додаткових поїзди пустили у кримському напрямі до кінця літа

Придніпровська залізниця призначила по 1 вересня 4 додаткових поїзди в кримському напрямі, повідомив прес-центр ПЗ.

Поїзд № 502/501 "Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Сімферополь" відправиться з Дніпропетровська 17 і 20 серпня, у зворотному напрямі - 18 і 19 серпня.

Поїзд № 806/805 "Дніпропетровськ - Сімферополь" призначений відправленням з Дніпропетровська на 17, 21, 24, 28, 31 серпня, з Сімферополя - на 18, 22, 25, 29 серпня і 1 вересня.

Поїзд № 544/543 "Сімферополь - Київ" відправиться зі адмінцентру Криму 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 серпня.

Поїзд № 290/289 "Сімферополь - Київ" призначений на 17, 21, 25, 27 серпня.