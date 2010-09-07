Парламент Криму виділив 730 тисяч постраждалим від злив і шквалів

Верховна рада Криму виділила 730 тис. грн. постраждалим від злив і ураганного вітру в Красноперекопську і Первомайському районі влітку, повідомив прес-центр кримського парламенту.

«За рахунок надпланових надходжень податків і зборів до бюджету автономії було виділено кошти у розмірі 730 тис. грн. для надання матеріальної допомоги постраждалим у результаті стихійного лиха», - говориться в прес-релізі.

Дощі наприкінці червня викликали підняття рівня грунтових вод у Красноперекопську. Загальна площа постраждалої території становила 9 га.

Вітер у липні пошкодив соціальні об`єкти в Первомайському районі, блискавкою вбило жительку регіону, ще одна жінка загинула через ураження струмом від електропроводу, що впав на двір.