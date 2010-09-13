Міліція знищила майже 500 тисяч рослин конопель з травня в Криму

Співробітники міліції з початку проведення операції «Мак» - з кінця травня - знищили у Криму більш як 480 тисяч рослин конопель, які росли на площі понад 77 гектарів, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МВС.

Правоохоронці виявило 142 незаконних посіву рослин, що містять наркотичні речовини.

Зокрема, у липні-серпні в ході відпрацювання Білогірського, Красногвардійського, Нижньогірського, Сакського і Сімферопольського районів на семи орендованих полях загальною площею 75 га міліція знищила більш як 475 тисяч рослин конопель.

«Сприятливий кримський клімат дозволив коноплям вирости до 2,5 метра», - зазначає МВС.

Операція «Мак» продовжиться на півострові до 1 жовтня.