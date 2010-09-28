Турист загинув в горах Криму

Житель Феодосії, який приїхав до Судака на відпочинок, загинув через падіння з 35-метрової скелі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

39-річний чоловік прибув до Судака з групою туристів 25 вересня.

Вранці 26 вересня кримчанин зник. На телефонні дзвінки він не відповідав. Співробітники МНС почали пошуки.

27 вересня на схилі гори було виявлено тіло загиблого.

«Встановлено, що чоловік зірвався зі скелі заввишки приблизно 35 метрів», - йдеться в прес-релізі.