За Януковича Україна у рейтингу свободи слова знизилась на 42 позиції

За рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна у рейтингу свободи слова знизилась на 42 позиції, повідомила представник організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана РОМАНЮК в четвер на засіданні круглого столу «Демократія по-українськи» в Києві.

Вона зазначила, що Україна за 2010 рік у рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» знизилась на 42 позиції та займає 131-ше місце - після Іраку.

Крім того, РОМАНЮК зауважила, що протягом останнього року правоохоронці не вели розслідування резонансних справ щодо порушень прав журналістів, водночас майже щодня повідомляється про нові факти утисків їхніх прав.