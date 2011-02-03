За Януковича Україна у рейтингу свободи слова знизилась на 42 позиції
18:16, 03 лютого 2011Крым
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131-ше місце після Іраку
За рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна у рейтингу свободи слова знизилась на 42 позиції, повідомила представник організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана РОМАНЮК в четвер на засіданні круглого столу «Демократія по-українськи» в Києві.
Вона зазначила, що Україна за 2010 рік у рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» знизилась на 42 позиції та займає 131-ше місце - після Іраку.
Крім того, РОМАНЮК зауважила, що протягом останнього року правоохоронці не вели розслідування резонансних справ щодо порушень прав журналістів, водночас майже щодня повідомляється про нові факти утисків їхніх прав.
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