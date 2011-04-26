ДАІ врятувала від самосуду п`яного водія, який збив на смерть 3 людей

Співробітники Державтоінспекції врятували від самосуду очевидців аварії п`яного водія, який на легковому автомобілі «Мазда» на смерть збив трьох людей і поранив двох у ніч на 25 квітня в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

«Прибулі на місце трагедії співробітники ДАІ буквально вирвали водія з рук розлючених людей», - йдеться в прес-релізі.

ДТП сталося після переслідування 24-річного водія «Мазди» нарядом ДПС.

Машина, яка то різко розганялася, то уповільнювала хід, привернула увагу ДАІ на площі Радянській. Екіпаж прослідував за автомобілем, але водій, різко набравши швидкість, спробував сховатися.

До патрулю ДПС приєднався автомобіль відділу державної служби охорони, міліціонери спробували зупинити «Мазду» і поставили свою машину з включеними маячками і гучномовцем на траєкторії її руху, але переслідуваний водій об`їхав міліцейський заслін.

На вулиці Севастопольській патрульна машина ДПС порівнялася з «Маздою», співробітники ДАІ за допомогою включених маячків і гучномовця спробували в черговий раз зупинити машину порушника.

«Рухаючись паралельно іномарці, наряд спробував знизити швидкість, але водій різко узяв вліво, зачепив патрульний автомобіль і зник. Інспектори зупинилися, щоб визначити ступінь пошкодження свого автомобіля. З`ясувавши, що можна продовжувати рух, вони поїхали в бік руху «Мазди». На перехресті вулиць Севастопольської та Данилова помітили сліди гальмування і занесення в напрямку вулиці Данилова. Екіпаж прийняв рішення їхати по слідах у бік села Перово. Через декілька хвилин в районі залізничного переїзду вони помітили стовп пилу і скупчення людей, які кричали від жаху. На рейках стояла понівечена «Мазда», а навколо були розкидані тіла потерпілих», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, слідче управління кримської міліції порушило кримінальну справу за фактом аварії, в якій загинули троє чоловіків і були травмовані двоє хлопців, водій затриманий.