Як українці відзначають 9 травня (опитування)

9 травня українці вважають за краще проводити в колі сім`ї (35,8%), згадувати і вшановувати пам`ять учасників війни (32,7%), а також дивитися фільми про війну і трансляцію параду (30,6%).

Відвідувати святковий парад у день Перемоги вважають за краще 26,2% опитаних, виїжджати на природу, шашлики – 25,8%, покладати квіти до пам`ятників воїнам-переможцям і Вічному вогню – 21,4%, трудитися на дачній ділянці – 8,7%.

При цьому 9,3% респондентів ніяк не відзначають 9 травня, 1,2% – відзначають свято по-іншому, а 0,9% опитаних – важко відповісти на це запитання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування «Значення 9 травня для українців» з 5 по 7 травня. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.