Потяг Сімферополь-Київ "замінували"

Невідомий чоловік увечері в середу повідомив про замінування потягу №12 «Сімферополь-Київ», який повинен був відправлятися в 18.06, сапери не знайшли вибухівку.

«Анонімний дзвінок надійшов до главку Служби безпеки України, вони передали інформацію нам. На місці працювали фахівці обох відомств», - повідомила кореспонденту УНІАН по телефону начальник прес-служби кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

На залізничному вокзалі Сімферополя також чергували медики.

Пасажирів попросили вийти з поїзда. Люди майже дві години сиділи на вокзалі, поки вибухотехніки перевіряли вагони. Приблизно о 19.50 оголосили посадку. Виклик виявився хибним.

Потяг не зможе «наздогнати» втрачений час і прийде до Києва із запізненням.