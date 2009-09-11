На Форумі видавців у Львові оголосили 15 найкращих книжок

Відомі імена переможців конкурсу «Найкраща книга 16 Форуму видавців». Гран-прі здобула книга «Лексикон львівський: поважно і на жарт» (автори: Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганні Дидик-Меуш). Книга видана Інститутом українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. Про це 10 вересня повідомив кореспондент ЗІКу.

До найкращих книжок Форуму видавців 2009 увійшли:

1. Тетяна Кара-Васильєва. Історія української вишивки. Київ: Мистецтво, 2008.

2. Олександр Найден. Народна ікона Середньої Надніпрянщини в контексті селянського культурного простору. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009.

3. Роксолана Косів. Українські хоругви. Київ: Оранта, 2009.

4. Українські літературні школи та групи 60–90-х рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та есеїстики / Упорядник Василь Ґабор. Львів: ЛА «Піраміда», 2009

5. Оксана Пахльовська. Ave, Europa! Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2009.

6. Богдан-Ігор Антонич. Повне зібрання творів / Передмова Миколи Ільницького, упорядкування і коментарі Данила Ільницького. Львів: Літопис, 2009.

7. Тарас Шевченко. Кобзар / З ілюстраціями Василя Седляра, Київ: Дух і літера–Оранта, 2009.

8. Йосиф Рацінгер (Венедикт ХVI). Ісус з Назарету. Від хрещення в Йордані до Переображення. Жовква: Місіонер, 2009.

9. Блез Паскаль. Думки. Київ: Дух і літера, 2009.

10. Микола Ільницький. На перехрестях віку: У 3 кн. Кн. І, ІІ, III. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008–2009.

11. Український космос: Космічна енциклопедія. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.

12. Володимир Овсійчук. Мистецька спадщина Тараса Шевченка в контексті європейської художньої культури. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008.

13. Римська елегія / З латинської переклав Андрій Содомора. Львів Літопис, 2009.

14. Корпоративна соціальна відповідальність: Підручник / за загальною редакцією д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. Київ: Університет банківської справи Національного банку України, 2009.

15. Степан Гудзь, Світлана Гнатуш, Ірина Білінська. Мікробіологія. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.

Спеціальні відзнаки великого Журі:

1) Найкраща книжка про Львів

Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт. Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2009.

2) Найкраща видавнича серія

Україна. Ілюстрована енициклопедія. Харків: Ранок, 2009.

3) Найкращий дизайн

Наталка Гусар. Тягар невинности / Дженіс Кулик Кіфер. Чужі рідні поезії. Київ: Родовід, 2009.

4) Книжка, яку хочеться мати вдома

Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояка Швейка / Пер. з чеськ. С. Масляка. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.

5) Найкраще поліграфічне виконання

– не присуджено

Спеціальні відзнаки малих журі:

Спеціальна відзнака Малого журі митців та мистецтвознавців

Юрій Винничук. Легенди Львова. Книга друга. Львів: ЛА «Піраміда», 2009.

Спеціальна відзнака Малого Журі книгознавців, бібліотекознавців та бібліотекарів

Лариса Купчинська. Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва західноукраїнських земель другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Львів–Філадельфія: Видавництво «Друкарські куншти», 2009.

Спеціальна відзнака Малого журі науковців (точні, природничі та технічні науки)

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Ілюстрована історія. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008.

Спеціальна відзнака Малого журі журналістів

Валерій Нестеренко, Тарас Батенко. Шарж і карикатура в системі графічного мистецтва. Львів: Астролябія, 2008.

Спеціальна відзнака Малого журі бізнесменів

Дитяча Євангелія / Літературне опрацювання Івана Малковича. Ілюстрації Костя Лавра. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.

Спеціальна відзнака Львівської ОДА та Обласної ради

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Ілюстрована історія. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008.

Інші спеціальні відзнаки:

Спеціальна відзнака Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»

Т. І. Лагунова. Чарівна Україна. Харків: ФОП Жабська Т. С., 2008.

Спеціальна відзнака Міжнародної організації «Zonta International»

Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження… Біль. Львів: Міжнародний Інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою; Артос, 2009.

Спеціальна відзнака Львівського астрономічного товариства

Український космос: Космічна енциклопедія. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.

За матеріалами ЗІК