Акунін готує новорічний подарунок - новий роман про Фандоріна

Письменник і перекладач Григорій Чхартішвілі, більш відомий під псевдонімом Борис Акунін, випускає новий роман про пригоди сищика Ераста Фандоріна, повідомляється на офіційному сайті видавництва "Захаров".

Книга під назвою "Весь світ театр" надійде в продаж напередодні новорічних свят - 22 грудня. Сюжет романа, дія якого відбувається в 1911 році, стисло анонсований на сайті видавництва. Головний герой - сищик Ераст Фандорін розслідує злочини, скоєні в одному з московських театрів. Над ілюстраціями для видання працював художник Ігор Сакуров.

"Весь світ театр" - уже 13-а книга "фандоріани", яку Акунін розпочав у 1998 році романом "Азазель". Останніми виданнями в цій серії стали роман "Алмазна колісниця", який вийшов у 2003 році, і збірка повістей і оповідань "Нефритові чотки", опублікована в 2007-му.

Лента.ру