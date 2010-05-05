У Запоріжжі таки поставили пам'ятник Сталіну (фото)

У Запоріжжі відкрито перший за роки незалежності України пам`ятник Йосипу Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник висотою близько трьох метрів, що являє собою напівфігуру Й.Сталіна у військовій формі із Зіркою Героя, відкрили сьогодні біля будівлі Запорізького обкому Комуністичної партії України в Жовтневому районі Запоріжжя під гімн СРСР.

Урочисте відкриття пам`ятника стало кульмінацією мітингу, проведеного представниками КПУ для прихильників комуністичної ідеології, яких, за даними правоохоронців, зібралося близько 1000 осіб.

Оскільки напередодні дати відкриття пам`ятника суд заборонив проведення масових акцій біля будівлі обкому КПУ не лише представникам ВО "Свобода", але й самим комуністам, офіційно те, що відбувається, називалося зустріччю народного депутата від КПУ Олексія БАБУРІНА з виборцями.

У ході заходу представники Запорізького обкому КПУ, розповівши про досягнення СРСР під керівництвом Комуністичної партії й про значення особи Й.Сталіна, як керівника країни, що отримала перемогу над фашизмом, підтвердили намір, що раніше озвучувався, цілодобово охороняти встановлений на території обкому пам`ятник.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2010 року Запорізький обком КПУ (згідно з офіційними даними керівництва обкому КПУ - на прохання ветеранів ВВВ) ухвалив рішення про встановлення на території Запоріжжя пам`ятника Й.Сталіну.

Низка політичних сил заявили про неприпустимість таких дій і наміри не допустити встановлення пам`ятника, а комуністи заявили про організацію озброєної охорони майстерні, де створювався пам`ятник, та його охорону після встановлення в Запоріжжі.

26 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що виступає за проведення місцевого референдуму в Запоріжжі з приводу встановлення пам`ятника Й.Сталіну.

Фото УНІАН