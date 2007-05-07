10 травня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Nemiroff та Молодість представляють українське кіно в Каннах". Учасники: генеральний директор Київського міжнародного фестивалю “Молодість” Андрій Халпахчі, директор зі зв’язків з громадськістю компанії Nemiroff Наталія Коновалова. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53, t-campus@molodist.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.