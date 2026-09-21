Прем’єр Норвегії закликав 'дуже серйозно' сприймати попередження Польщі щодо загроз РФ

Польські застереження про те, що РФ, швидше за все, планує здійснити напад на європейські країни, варто сприймати "дуже серйозно". Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, цитує TVP World.

Відомо, що минулого тижня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може завдати "гібридних ударів за допомогою дронів та ракет" по Польщі та інших країнах НАТО, які підтримують Україну, у найближчі тижні та місяці, при цьому видаючи їх за випадкові.

Стере наголосив, що норвезькі розвідувальні служби підтвердили достовірність цієї оцінки. 

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"Існують реальні загрози, пов’язані з гібридною діяльністю, аж до потенційного саботажу, які можуть походити з Росії. Я вважаю, що попередження прем’єр-міністра Туска слід сприймати серйозно", - зауважив він під час пресконференції в Оттаві разом із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Водночас очільник чеської служби внутрішньої розвідки (BIS) Міхал Коуделка заявив, що Москва, крім посилення активності БпЛА, може здійснити невелике вторгнення на територію країн НАТО, що межують з РФ. 

"Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу", - попередив він в інтерв’ю The Guardian.

Також голова Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієц заявив, що хоча Москва, швидше за все, готується до ескалації напруженості в Європі, залишається незрозумілим, чи будуть виходити її дії за межі психологічної операції. 

"Досі залишається відкритим питання, чи мають вони прямі й конкретні плани, чи це лише частина їхніх загальних спроб поширити страх і невизначеність у західному суспільстві", – сказав він в інтерв’ю The Guardian.

Загроза з боку РФ - останні новини

Раніше європейська розвідка попередила, що Росія готується атакувати НАТО вже через кілька місяців. Водночас чиновники з країн Балтії наголосили, що ресурси Москви, залучені в конфлікті в Україні, вичерпані, і попереджають, що нагнітання страху перед можливим нападом може зіграти на руку Кремлю.

Своєю чергою голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне пригрозив Росії величезними втратами у разі нападу. За його словами, оборонне планування передбачає чітку координацію сил і миттєве розгортання військових контингентів у разі загострення ситуації.

"У нас є 4 тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору", – висловився Драгоне. 

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