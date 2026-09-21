Прем’єр Норвегії закликав 'дуже серйозно' сприймати попередження Польщі щодо загроз РФ

За його словами, існують реальні загрози, пов’язані з гібридною діяльністю.

Польські застереження про те, що РФ, швидше за все, планує здійснити напад на європейські країни, варто сприймати "дуже серйозно". Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, цитує TVP World.

Відомо, що минулого тижня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може завдати "гібридних ударів за допомогою дронів та ракет" по Польщі та інших країнах НАТО, які підтримують Україну, у найближчі тижні та місяці, при цьому видаючи їх за випадкові.

Стере наголосив, що норвезькі розвідувальні служби підтвердили достовірність цієї оцінки.

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"Існують реальні загрози, пов’язані з гібридною діяльністю, аж до потенційного саботажу, які можуть походити з Росії. Я вважаю, що попередження прем’єр-міністра Туска слід сприймати серйозно", - зауважив він під час пресконференції в Оттаві разом із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Водночас очільник чеської служби внутрішньої розвідки (BIS) Міхал Коуделка заявив, що Москва, крім посилення активності БпЛА, може здійснити невелике вторгнення на територію країн НАТО, що межують з РФ.

"Це можливо. Це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу", - попередив він в інтерв’ю The Guardian.

Також голова Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієц заявив, що хоча Москва, швидше за все, готується до ескалації напруженості в Європі, залишається незрозумілим, чи будуть виходити її дії за межі психологічної операції.

"Досі залишається відкритим питання, чи мають вони прямі й конкретні плани, чи це лише частина їхніх загальних спроб поширити страх і невизначеність у західному суспільстві", – сказав він в інтерв’ю The Guardian.

Загроза з боку РФ - останні новини

Раніше європейська розвідка попередила, що Росія готується атакувати НАТО вже через кілька місяців. Водночас чиновники з країн Балтії наголосили, що ресурси Москви, залучені в конфлікті в Україні, вичерпані, і попереджають, що нагнітання страху перед можливим нападом може зіграти на руку Кремлю.

Своєю чергою голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне пригрозив Росії величезними втратами у разі нападу. За його словами, оборонне планування передбачає чітку координацію сил і миттєве розгортання військових контингентів у разі загострення ситуації.

"У нас є 4 тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору", – висловився Драгоне.

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