Головний архітектор Києва: відновити Десятинну церкву неможливо

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК гарантує, що над фундаментом Десятинної церкви нічого не буде побудовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Можу вам гарантувати, що над фундаментом Десятинної церкви не буде побудовано нічого», - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, коментуючи інформацію, що з`явилася в Інтернеті, про можливість будівництва на місці церкви храму Московського патріархату.

Головний архітектор Києва пояснив, що на цьому місці будувати що-небудь заборонено, а відновити церкву неможливо, оскільки невідомо, як вона виглядала.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК додав, що київською владою оголошено конкурс із музеєфікації та консервації залишків фундаменту Десятинної церкви. На сьогодні видано близько 8 запрошень на участь у конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про оголошення бліц-конкурсу із визначення кращої містобудівної концепції культурного, архітектурного та художнього відновлення пам`ятника археології національного значення «Дитинець стародавнього Києва VIII-X ст. із фундаментом Десятинної церкви X ст.».

Конкурс проводиться з 25 лютого до 25 квітня 2011 року, підбиття підсумків конкурсу відбудеться до 29 квітня цього року.