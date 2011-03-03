Головний архітектор Києва: відновити Десятинну церкву неможливо
На фундаменті нічого не будуватимуть
Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК гарантує, що над фундаментом Десятинної церкви нічого не буде побудовано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
«Можу вам гарантувати, що над фундаментом Десятинної церкви не буде побудовано нічого», - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, коментуючи інформацію, що з`явилася в Інтернеті, про можливість будівництва на місці церкви храму Московського патріархату.
Головний архітектор Києва пояснив, що на цьому місці будувати що-небудь заборонено, а відновити церкву неможливо, оскільки невідомо, як вона виглядала.
С.ЦЕЛОВАЛЬНИК додав, що київською владою оголошено конкурс із музеєфікації та консервації залишків фундаменту Десятинної церкви. На сьогодні видано близько 8 запрошень на участь у конкурсі.
Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про оголошення бліц-конкурсу із визначення кращої містобудівної концепції культурного, архітектурного та художнього відновлення пам`ятника археології національного значення «Дитинець стародавнього Києва VIII-X ст. із фундаментом Десятинної церкви X ст.».
Конкурс проводиться з 25 лютого до 25 квітня 2011 року, підбиття підсумків конкурсу відбудеться до 29 квітня цього року.