У Ізраїлі з музею зникла скульптура Оголений Бальзак

З Музею Ізраїлю (the Israel Museum) в Єрусалимі зникла скульптура Оголений Бальзак зі схрещеними руками, відлитий Огюстом Роденом в 1892-1893 році.

Бронзова скульптура заввишки 127 сантиметрів, яку подарував музею колекціонер з Америки Біллі Роуз (Billy Rose), поряд з іншими пластичними творами XIX-XX століття стояла в скульптурному парку при музеї, названому на честь Роуза.

Яким чином можна було вкрасти з парку, що перебуває під охороною, бронзову фігуру, яку не зрушити з місця без підйомного крану, не ясно, проте з`ясувалося, що в темний час доби парк не освітлюється, а зберігачі не проводять щоденної перевірки експонатів.

Адміністрація Музею Ізраїлю виявила пропажу три місяці тому і тоді ж звернулася в поліцію, проте відомо про це стало тільки зараз.

Ізраїльська поліція сформувала спеціальну слідчу групу для розшуку Оголеного Бальзака.

Викрадена робота Родена була одним з варіантів пам`ятника французькому класику, замовленого Гільдією письменників під керівництвом Еміля Золя. Роден працював над монументом вісім років і за цей час виготовив декілька його версій, що зберігаються нині в музеях по всьому світу. Ізраїльський монумент вважається одним з найбільш експресивних. Остаточний варіант пам`ятника встановлений у Парижі на бульварі Распай (Boulevard de Raspail).

Точна вартість Оголеного Бальзака не відома, проте скульптурні роботи Родена зазвичай йдуть з аукціонів за кілька мільйонів доларів. Між тим агентство Associated Press наводить думку антикварів у $ 350 000.

Нагадаємо, що в лютому 2011 року в Україні з Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя були викрадені дві картини відомого українського художника Сергія Шишка. За неофіційними даними, їхня вартість складає від $ 40 000.

РИА Новости