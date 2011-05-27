Премію імені Кафки присудили ірландцю

Ірландський письменник Джон Бенвілл удостоєний літературної премії імені Франца Кафки, за "виняткові художні здібності" його романів і "близькість його книг читачам незалежно від їх національної або культурної приналежності".

ПреміяКафки – один з найвідоміших сучасних літераторів Ірландії, автор двох десятків романів, серед яких "Море" (The Sea), за який в 2005 році письменник одержав Букерівську премію.

Цікаво, що іноді твори Бенвілла номінуються на антипремію за гірший опис сексу в літературі.

Премія Кафки, установлена в 2001 році, щорічно вручається Товариством Кафки і мерією Праги. Лауреати одержують статуетку письменника і 10 тисяч доларів.

У різні роки нагороду присуджували Харуки Муракамі, Філіпу Роту, Ельфріді Елінек і Гарольду Пінтеру.

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