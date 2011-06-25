До Дня молоді - бої подушками, автоперегони і футбол

Сьогодні в Києво-Святошинському районі Київщини на автодромі «Чайка» о 16-й годині розпочнуться святкові заходи з нагоди Дня молоді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, у програмі - перегони на тюнінгованих автомобілях, змагання з автозвуку, турнір з пейнтболу, показові бої лицарів від клубів історичної реконструкції.

У своїй майстерності також змагатимуться тренери та провідні фахівці боді-арту.

Крім того, всі бажаючі зможуть взяти участь у таких розвагах, як бої подушками, бої на водяних пістолетах, перегони на картингах, а також пограти у футбол.

Розважатимуть гостей молодіжні творчі гурти «Танок на майдані Конго», «ДримбаДаДзига», «Село і люди», діджеї Артем НЕБО, Олександр ГАЛИЦЬКИЙ, Маріка РОССА.

А у програмі нічної дискотеки - вогняне шоу та пінна вечірка.