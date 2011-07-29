Під Києвом святкуватимуть річницю Хрещення Русі

30-31 липня в «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) відбудеться святкова програма на честь святого рівноапостольного князя Володимира та річниці Хрещення Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», усіх відвідувачів біля воріт передмістя Стародавнього Києва зустрічатиме «Зміна почесної Київської варти».

Під час святкової програми гості побачать театралізовану постанову билини «Як народ київський Князя Володимира величав», виступи кінного театру ”Парк Київська Русь”, театралізований церемоніал «Благословення дітей і батьків Великим Князем Володимиром», шоу-парад ”Князівські прапори”, розважальну спортивну-князівську стежину з церемоніалом коронації переможця «Великим Князем Київським».

Свято відбудеться за участю активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони». Цього дня на території Парку відбудеться святковий флеш-моб. Гості свята візьмуться за руки та, символізуючи єдність і дружбу, сформують цифру «988» – рік, коли Володимир Великий освятив Русь, запровадивши християнство.

Після флеш-мобу всі відвідувачі Парку матимуть змогу зіграти у середньовічний футбол, а команда найспритніших отримає подарунки від організаторів свята.

«Наша мета – організувати насправді яскраве свято, адже це визначна дата в історії і України, і інших держав, що входили до складу Київської Русі. У цей день на гостей Парку чекає цікава та пізнавальна програма», - прокоментував головний режисер театру «Парку Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

«Молоді люди в сучасному світі часто не знають, звідки походять традиції, яких дотримуються їхні батьки та вони самі. Через це часто виникають різні непорозуміння. Аби молодь мала змогу усвідомити роль ключових подій в історії суспільства, наша організація проводить подібні заходи. Святкування річниці Хрещення Київської Русі – це один із проектів, який носить одразу декілька функцій. З одного боку – просвітницьку, з іншого – залучення молоді до активного здорового відпочинку», - вважає народний депутат України, голова ВМГО «Молоді регіони» Андрій ПІНЧУК.

Відвідувачам Парку запропонують взяти участь в ексклюзивному історичному інтерактиві «Випробування владою». Крім того, у рамках свята запланована дитяча розважальна програма «Красне сонечко», у якій буде представлено чимало ігор та шоу для наймолодших гостей. Батькам організатори теж підготували чимало цікавих ігор – це два захопливих турніри «Слов’янська лапта» та «Давньослов’янські городки», а також цілий блок стародавніх ігор «Богатирські втіхи і забави».

Вже за традицією, впродовж свята у Парку працюють локації – катання верхи, лучний тир, середньовічна кухня.

Також гостям буде запропоновано відвідати майстер-клас із володіння середньовічною зброєю, навчитися вправно володіти мечем та списом і відчути себе справжнім старослов’янським воїном.