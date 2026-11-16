Український Leopard пережив 45 атак дронів і продовжив бій: аналітики ошелешені

Український Leopard витримав 45 атак FPV-дронів під час операції "Вівальді" та залишився на ходу.

Український танк Leopard витримав 45 влучань FPV-дронів під час операції "Вівальді" та досі перебуває в робочому стані. Про цей випадок командир однієї з бригад, які брали участь в операції, розповів американському військовому аналітику Робу Лі.

Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики та колишній офіцер Корпусу морської піхоти США, поділився цією інформацією у соціальній мережі X.

"Я розмовляв з одним із командирів бригад, які брали участь в операції "Вівальді". Він сказав, що досі цінує танки і вважає, що в майбутньому ми побачимо успішні бронетанкові штурми", – написав аналітик.

Відео дня

За його словами, один із танків Leopard цієї бригади витримав 45 ударів FPV-дронів і продовжує працювати.

Відеозаписи з безпілотників, на яких видно уражені танки, стали одними з найпоширеніших кадрів війни в Україні. Через це у багатьох глядачів могло скластися враження, що важка бронетехніка беззахисна перед дешевими дронами.

Однак військові підрозділи переважно публікують відео ударів, які закінчуються вибухом або появою палаючого корпусу. Невдалі атаки та влучання, які танк витримує, значно рідше потрапляють у мережу.

FPV – це невеликі ударні безпілотники, якими керує оператор за допомогою відео в реальному часі з камери дрона. Зазвичай вони оснащені однією кумулятивною або вибуховою боєголовкою.

Російський Т-62М також витримав десятки ударів FPV-дронів

Український військовий аналітик і ветеран оборони Дмитро Путята, відомий у соціальних мережах під ніком Kriegsforscher, описав схожий випадок із російського боку лінії розмежування.

За його словами, під час тієї ж операції українські сили протягом кількох годин використали 52 FPV-дрони проти російського танка Т-62М зразка 2022 року. Однак машина не згоріла.

"Тому що всередині не було боєприпасів", – пояснив Путята.

Т-62М зразка 2022 року – це модернізований радянський танк Т-62М, оснащений новішим тепловізійним прицілом.

Займання або детонація боєприпасів зазвичай перетворюють уражений танк на вогняну кулю, яку добре видно на відеозаписах із безпілотників.

Операція "Вівальді": що відомо

Нагадаємо, що операція "Вівальді" була контрнаступом 3-го армійського корпусу України поблизу Лимана на півночі Донецької області. Вона розпочалася у травні, але залишалася засекреченою, доки командир корпусу бригадний генерал Андрій Білецький не оголосив про неї 15 вересня.

До кінця вересня корпус повідомив про повернення 176 квадратних кілометрів території. Про завершення операції оголосили 19 жовтня.

У Euronews зазначили, що операція "Вівальді" зірвала стратегічний задум Росії на Донбасі. Зокрема контрнаступ Сил оборони України на Лиманському напрямку зруйнував північний фланг наступу російських окупантів, який мав завершитися оточенням підконтрольної Україні частини Донеччини.

Білецький, командир Третього армійського корпусу Збройних сил України, бригадний генерал, зокрема, заявив, що українська операція "Вівальді" призвела до значних втрат у 144-й мотострілецькій дивізії окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: