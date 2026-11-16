Росіяни зранку двічі вдарили по Дніпру: є загиблий та багато поранених (фото)

У кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Російські війська вранці 16 листопада двічі атакували Дніпро – повідомляється про чисельні руйнування, є загиблий та поранені.

Про наслідки атаки начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив близько 7 години ранку. За його інформацією, пошкоджені кілька багатоповерхових будинків – у них вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони.

Згодом він додав, що внаслідок атаки поранена 44-річна жінка, вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

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О 8.20 Ганжа повідомив про новий удар росіян по Дніпру.

"Одна людина загинула, троє дістали поранень. Зайнялися автівки на дорозі. На місці працюють усі служби", - повідомив він.

Начальник ОВА також виклав фото знищених авто а будинків із вибитими вікнами.

Оновлено 9.30. Кількість поранених через атаку росіян на Дніпро зросла до 10, усі госпіталізовані..

Двоє чоловіків - 26 та 47 років у тяжкому стані.

Удари РФ по Україні

президент Володимир Зеленський наголосив, що в Запоріжжі та на Дніпровщині дуже непроста ситуація після російських ударів, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі тактика росіян полягає в тому, щоб декілька днів поспіль завдавати ударів по одному з регіонів.

Тим часом аналітики ISW пишуть, що після обмеження Starshield російські війська можуть отримати можливість завдавати ефективніших ударів з окупованих територій по містах на півдні та сході України – наприклад, по Запоріжжю, Дніпру та Павлограду.

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