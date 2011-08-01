1 серпня в історії

У 1514 році великий князь московський Василій III урочисто в`їхав у Смоленськ.

Ця подія мала велике історичне значення для Московії, адже місто 110 років перебувало під володарюванням Литви.

1774 року англійський учений Джозеф Прістлі отримав чистий кисень.

1793 рік — у Франції запроваджена метрична система мір і вагів, яка стала підвалинами єдиної світової системи. Прийнято перше визначення метра: 1/10000000 від довжини паризького меридіана.

У 1900 році заснували футбольний клуб "Боруссія" (Менхенгладбах), який став п`ятикратним чемпіоном Німеччини, володарем Кубка УЄФА 1975 і 1979 років.

1939-го — у Москві відкрилася Всесоюзна сільськогосподарська виставка (з 1959 року — ВДНГ, з

1992 року — Всеросійський виставковий центр.

У 1981-му — у США вперше вийшов в ефір музичний телеканал MTV. Рівно через шість років він почав працювати й у Європі.

1 серпня 2010 року зафіксували абсолютний рекорд спеки в історії метеоспостережень в Україні: +41,3 оС у Луганську.

Це повтор рекорду, що тримався з 20-21 липня 2007 року й належав Вонесенську Миколаївської області. За повідомленням голови Державної гідрометеорологічної служби МНС В’ячеслава Ліпінського, в липні середньомісячна температура в Україну перевищила норму на 3,5 оС, на Чернігівщині та Сумщині — на 7 оС (аномалією метеорологи вважають ситуацію, коли середньомісячна температура перевищує норму на 2 оС). У центральних областях України вона сягала +32—37 оС, на Лівобережжі — +39 оС, на Луганщині — +40 оС.

У цей день народилися:

У 1744 році — Жан Батіст Ламарк, французький науковець, біолог, творець еволюційної теорії, що був попередником Чарльза Дарвіна. Разом із німецьким натуралістом Готфрідом Тревіранусом запровадив термін "біологія".

1910 року народилася Герда Таро, німецька фотограф-антифашист, перша жінка — військовий фотожурналіст.

У 1923-му народилася Валентина Леонтьєва, радянська телеведуча, диктор телебачення, яка вела програми "У гостях у казки", "Добраніч, малята!", "Від усієї душі". Народна артистка СРСР.

1952-го народився Петро Симоненко, український політичний діяч.

Перший секретар ЦК КПУ з червня 1993 року , народний депутат I-VI скликань, лідер фракції комуністів. Фіналіст президентських виборів 1999 році - 10 665 420 голосів (37.80%).

1984 -й — Бастіан Швайнштайгер, німецький футболіст, півзахисник "Баварії" й національної зібрної.

П`ятиразовий чемпіон країни, п`ятиразовий володар Кубка країни, віце-чемпіон Європи 2008 р., бронзовий призер чемпіонату світу 2010 року.

ТСН